Silver nedringt av fortvilte pensjonskunder

Forbrukerrådet la onsdag ettermiddag ut en melding om at kundene burde "rømme selskapet innen midnatt".Årsaken var at Finansdepartementet har bestemt at selskapet ikke får ytterligere dispensasjon og mer tid til å oppfylle kapitalkravene, og dermed går det etter alt å dømme mot konkurs. – Vi hadde stor pågang onsdag kveld. Fortvilte kunder satt i telefonen i 23.30-tiden og forsøkte å bytte selskap, sier kommunikasjonsdirektør Jon Haugan. Hvis selskapet går konkurs, vil pensjonsmidlene bli nedskrevet. Kundene risikerer å miste 30 til 50 prosent av pensjonen sin.

(©NTB)