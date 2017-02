Samboerpar fengslet i fire uker for Åmli-drapet

Aust-Agder tingrett opplyser til NTB at politiet fikk medhold i at både den 47 år gamle kvinnen og den 37 år gamle mannen skal varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud og to uker i isolasjon.

Begge fengslingsmøter gikk for lukkede dører av hensyn til etterforskningen. Kvinnen nekter straffskyld, mens det ikke er kjent hvordan mannen stiller seg til skyldspørsmålet.

Paret ble pågrepet tirsdag, siktet for forsettlig drap eller medvirkning til drap på kvinnens 45 år gamle bror som ble funnet død samme dag.

Forsvarer Ole J. Devold sa til Agderposten onsdag at politiet har funnet levninger av avdøde på den avsidesliggende gården på Simonstad i Åmli kommune. Avisen har også mottatt opplysninger om at 45-åringen ble skutt. Ifølge VG ble han deretter partert og gravd ned på eiendommen.

– Han har gitt en grundig og detaljert forklaring og hjulpet politiet med navn på flere vitner. Vi ønsker ikke å gå inn på hvordan han stiller seg til sin egen rolle før vi har kommet lenger i etterforskningen, sa politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen i en pause mellom de to fengslingsmøtene.

Hun la til at politiet ikke har opplysninger om at det var flere til stede da drapet ble begått og at det ikke er noe som tyder på at andre vil bli pågrepet slik saken står nå.

Etter det avisen kjenner til har kvinnen forklart at hun ikke var til stede da broren ble drept.

