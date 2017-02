Politiet unngår straff for håndteringen av dobbeltdrap i Kirkenes

Samtidig sier Spesialenheten for politisaker at Finnmark politidistrikt kunne gjort mer for å forhindre drapet, og at rutinene bør endres, skriver iFinnmark.

Spesialenheten har gransket saken der en 59 år gammel nordmann drepte sin kone Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn, før han senere forsøkte å ta sitt eget liv. Bakgrunnen for granskingen er at det ble reist spørsmål rundt politiets kontakt med Songngam i forkant av dobbeltdrapet.

Benektet vold

Det ble tidlig kjent at den drepte 37-åringen hadde vært inne på politihuset tre dager før hun ble drept, men politiet har uttalt at hun da var mest opptatt av sin thailandske sønns rettigheter til opphold i Norge ved skilsmisse. I Spesialenhetens rapport kommer det også fram at kvinnen ringte politiet i uken før hun ble drept fordi hun var låst ute av leiligheten. Kvinnen benektet da at hun var utsatt for vold av ektemannen.

Spesialenheten konkluderer med at politiet ikke handlet straffbart ved ikke å starte etterforskning ved noen av disse tilfellene. Men saken sendes tilbake til politimesteren for administrativ oppfølging fordi Spesialenheten mener politiet burde gravd mer i saken selv om Songngam benektet at hun var utsatt for vold, ifølge iFinnmark.

Skulle bo på krisesenter

Det er fra før kjent at Pimsiri Songngam var i kontakt med krisesenteret i kommunen i forkant av dobbeltdrapet, og at hun skulle flytte dit to dager etter mannen drepte henne og sønnen.

– I denne saken var det så mange risikofaktorer til stede at varsellampene burde ha lyst, sa daglig leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet til NTB i september i fjor.

Hun var blant annet kritisk til at politiet ikke tok i bruk verktøyet SARA (Spousal Assault Assessment Guide) for risikovurdering av partnervold.

Rettssak i juni

59-åringen som er siktet for drapene, ble alvorlig skuddskadd i episoden. De siste månedene har han pendlet mellom varetektsfengsler og sykehusopphold med operasjoner, skriver iFinnmark.

Rettssaken mot mannen, som har erkjent å ha drept kona og hennes sønn, er berammet til juni i år. Rettspsykiatere har gjort en vurdering av om mannen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, men resultatet av rapporten deres er ikke kjent.

(©NTB)