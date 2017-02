Parat: Flytting av statlige arbeidsplasser er en hån mot det organiserte arbeidslivet

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier planene ikke er diskutert med arbeidstakernes organisasjoner.

– Dette er ikke samarbeid. Politikere som sitter i posisjon, må ta inn over seg at staten er en arbeidsgiver med ansvar for de ansatte på lik linje med andre arbeidsgivere. Det vi er vitne til nå, er ikke et eksempel på hvordan en seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier han til NTB.

Han antyder at politikerne er mest opptatt av å få uttelling på meningsmålingene, men sier planene, som legges fram av kommunalminister Jan Tore Sanner (H) torsdag ettermiddag, setter systemet for medbestemmelse for de ansatte til side.

Skjæggerud understreker at Parat støtter nyetablering av arbeidsplasser utenfor hovedstaden.

