Olsen kritisk til kutt i selskapsskatt

Regjeringen har flere ganger redusert selskapsskatten. Begrunnelsen har vært at Norge ikke kan ha en vesentlig høyere selskapsskatt enn våre naboland.

– Hvis vi skal høste gevinstene av økonomisk integrasjon og teknologisk fremgang, er omstilling nødvendig. Samtidig er det behov for tiltak for å motvirke at for mange blir hengende etter, konstaterte Olsen i sin årstale torsdag.

Han la videre vekt på at utdanning og sosiale sikkerhetsnett er viktig.

– Skatter og overføringer kan innrettes slik at gevinstene fordeles jevnere. Den internasjonale konkurransen om å tilby stadig lavere selskapsskatter, bidrar derimot i feil retning, sa sentralbanksjefen.

