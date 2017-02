Olsen bønnhørt på forhånd 

På en hastig innkalt pressekonferanse, få timer før sentralbanksjefens årstale, sprakk nyheten: Regjeringen vil redusere oljefondets forventede realavkastning fra dagens 4 til 3 prosent. Samtidig økes aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent.

–En høyere aksjeandel er i tråd med vårt råd. At det samtidig legges til grunn en forventet realavkastning i fondet på 3 prosent, er en fornuftig justering, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ble orientert

At kursendringen ble kunngjort like før Olsens årstale, skyldes ifølge statsminister Erna Solberg (H) at avgjørelsen ble fattet under torsdagens regjeringskonferanse og at den har vært behandlet av regjeringspartienes stortingsgrupper, noe hun mener øker lekkasjefaren.

–Sentralbanksjefen var orientert om at regjeringen ville behandle disse sakene i dag. Når vi først har tatt en beslutning, mente vi det var rett å offentliggjøre den, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

Hun representerer et parti som i utgangspunktet ikke er tilhenger av en handlingsregel, men avviser at det regjeringen nå gjør, innebærer at regelen skjerpes.

–Spørsmålet om handlingsregelen ble avklart fra vår side da regjeringserklæringen ble forhandlet fram. Handlingsregelen skjerpes ikke. Prinsippene ligger fast, selv om vi nå tilpasser kartet etter terrenget, sier hun.

Godt mottatt

Regjeringens forslag blir godt mottatt i så vel politiske som økonomiske miljøer. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre finner timingen underlig.

Det er påfallende at kursen justeres helt på tampen av regjeringens ansvarsperiode, sier Støre, som mener oljepengebruken har vært uansvarlig.

Statsministeren avviser kritikken og slår fast at pengebruken i alle regjeringens budsjetter har vært på eller under 3 prosent.

Selv om sentralbanksjefens anbefalinger om justert handlingsregel og høyere aksjeandel nå synes å bli innfridd, retter han en klar advarsel til politikerne.

–Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP). En videre opptrapping av pengebruken fra dagens nivå vil være dristig, selv om fondet skulle vokse videre, sier Olsen.

–Må frikobles

Olsen pekte i årstalen på at finanspolitikken "må frikobles" fra en finansformue som er utsatt for store svingninger. Han er bekymret for at politikerne er for glade i å dekke inn stadig større budsjettunderskudd med penger fra oljefondet.

–Hovedpoenget er at nivået på oljepengebruken er høyt, og det bør ikke bli høyere. Perioden med økt bruk av oljeinntekter, bør være over, sier Olsen.

Sentralbanksjefen har over flere år bedt politikerne om å revurdere den såkalte handlingsregelen, som begrenser bruken av penger fra oljefondet til 4 prosent av fondets verdi.

Årsaken er at regelen åpner for å sprøyte så mange oljemilliarder inn i økonomien at det blir vanskelig å trappe ned pengebruken.

Nå justerer altså regjeringen ned den forventede avkastningen fra 4 til 3 prosent, et grep som også vil bli forstått som en justering av handlingsregelen.

