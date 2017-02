Nye tall: Inntil 91 ulver i Norge

– Siden forrige statusrapport i midten av desember har feltarbeidet gitt bedre oversikt over antall ulver og ulverevir, men det gjenstår fortsatt en del arbeid. Det er viktig å huske at overvåkingen pågår fremdeles og at dette er foreløpige data og tall, som vil kunne endre seg. En endelig oversikt over antall ulver i Norge vil være klar til 1. juni i år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

