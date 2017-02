Nye funn på drapsgården i Åmli

Ifølge Agderposten gjorde Kripos-etterforskere nye funn på en søppelplass like ved våningshuset på den store eiendommen på Simonstad i Åmli kommune i Aust-Agder. Politiet har søkt med blant annet gravemaskin, metalldetektorer og hunder, og leter fortsatt etter levninger, drapsvåpen og redskaper.

Både den 47 år gamle kvinnen og hennes 37 år gamle mann ble i Aust-Agder tingrett torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og to uker i isolasjon. Fengslingen var helt i tråd med politiets begjæring.

Skyting

Politiet skal ha fått opplysninger om at den siktede 37-åringen kan ha brukt en liten båt på elva Nidelva ved gården for å frakte drapsvåpen og avdødes levninger, skriver avisen.

En større øy ligger midt i elva i kort avstand fra gårdsbruket, og kan derfor være aktuelt for politiet å undersøke nærmere. Det er ikke kjent om politiet har besluttet å utvide søket.

Ifølge Agderposten flyttet avdøde til gården for rundt et år siden og bodde i en liten hytte på eiendommen. Det er blitt hørt mye festing, bråk og motorstøy, i tillegg til skyting. Politiet har imidlertid fått opplyst at skytingen plutselig opphørte, skriver avisen.

Taus om straffskyld

Avdødes søster nekter straffskyld, og hun har ifølge sin forsvarer forklart at hun ikke var til stede da broren ble drept.

– Verken den siktede mannen eller hans forsvarer ønsker å si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen. Begge er fortsatt siktet for det samme: drap eller medvirkning til drap på kvinnens bror, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt til NTB.

– Han ønsker å samarbeide med politiet, men politiet ønsker foreløpig å holde alle kortene tett til brystet. Vi lar politiet styre informasjonsflyten, og jeg har ikke noe mer å si, for å si det brutalt og enkelt, sier 37-åringens forsvarer, advokat Øyvind Aakerøy, til NTB.

Leter på hele tomta

Ekteparet ble pågrepet tirsdag etter at Sigmund Olsen ble funnet død på gårdsbruket samme dag.I siktelsen har politiet tatt utgangspunkt i at drapet skjedde en gang i november i fjor.

Ifølge flere medier ble Olsen trolig drept på gårdsplassen, men deretter begravet i ei myr et par hundre meter unna det angivelige drapsstedet.

– Dette er et stort og ganske avsidesliggende område. Nå foretar vi kriminaltekniske undersøkelser for å sikre oss så mange spor som mulig. I det legger jeg at vi ser etter ting på hele tomta, sier Bruvoll til NTB.

Agderpostenhar mottatt opplysninger om at 45-åringen ble skutt. Ifølge VG ble han deretter partert og gravd ned på eiendommen.

– Avdøde er sendt til obduksjon, så vil resultatet av den avklare hva som har skjedd. Dødsårsaken kan vi ikke si noe om før vi har hørt fra rettsmedisinerne, er alt Bruvoll vil si.

Mistenkte noe kriminelt

45-åringen var ifølge VG tidligere straffedømt flere ganger og skal ha vært en del av et belastet miljø på Sørlandet. Han skulle sonet en fengselsdom i februar for tyveri, brudd på våpenloven og narkotika, men Kriminalomsorgen fikk ikke kontakt med ham.

– Da vi ikke fikk tak i ham, fikk vi mistanke om at han kunne ha vært utsatt for en straffbar handling. Vi har ikke gått ut med en formell savnetmelding, men dette var utgangspunktet for at vi startet etterforskningen, sier Vanja Bruvoll.

