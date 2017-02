Nedgang i ledigheten blant innvandrere

Vel en av tre, 36,7 prosent, av de registrert ledige her i landet er innvandrere. For befolkningen uten innvandrere lå arbeidsledigheten uendret på 2,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag. For hele befolkningen ligger den registrerte ledigheten på 2,8 prosent.Om lag 28.700 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av november 2016. Samtidig er flere på tiltak sammenlignet med året før. Hvis man teller med gruppen somdeltar på arbeidsmarkedstiltak, er ledigheten blant innvandrere 8,6 prosent av arbeidsstyrken, eller 37.800 personer. Det er fortsatt høyest ledighet blant innvandrere fra Afrika med 10,4 prosent, noe SSB understrekes må sees i lys av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Ledigheten hos folk fra EU-land i Øst-Europa er 7,4 prosent, og i gruppen fra Asia er ledigheten på 7 prosent. Ledigheten er lavest blant innvandrere fra Norden med 2,9 prosent.

(©NTB)