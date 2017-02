Mann tiltalt for grov vanskjøtsel av hester

Forholdet ble avdekket i mars i fjor. Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokatene i Oslo, hadde ikke hestene fått tilsyn av veterinær på ti år, skriverDrammens Tidende. Det ble blant annet ikke oppdaget at hestene hadde lus og hestenes hover var så lange at de vokste oppover.

Hesteeieren har tidligere sagt at hestene stort sett har hatt det bra, men at det har skjedd ting som har betydd at han ikke har fått tatt høvene deres, skriver TV 2.

Hestene gikk på et uteområde på gården i Sande. Området var uegnet og farlig for hestene, som ikke hadde tilgang på rent vann. Det var kun sølevann fra en bekk.

To av ponniene ble avlivet etter vedtak av Mattilsynet grunnet dyrevernmessige forhold.De tre andre er omplassert.

Straffesaken mot hesteeieren kommer opp for Drammen tingrett 20. april, skriver Dagbladet.

Hesteeierens forsvarer, advokat Espen Wangberg, opplyser at han ikke har fått diskutert saken med den tiltalte ennå.

(©NTB)