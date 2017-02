Lavere andel alderspensjonister i jobb

– Dårligere tider på arbeidsmarkedet er trolig årsaken til nedgangen. Arbeidsledigheten økte fra 2015 til 2016, og spesielt mye for aldersgruppen 60 år og over, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

De fleste pensjonister har de siste ti årene fått betydelig økt kjøpekraft fra det de får utbetalt i alderspensjon. Arbeidsinntekt og andre pensjonsinntekter har også økt vesentlig blant pensjonistene.

– I år ser vi en reell nedgang i utbetalt alderspensjon på drøyt 1 prosent, dersom man justerer med konsumprisindeksen. Dette skyldes lav lønnsvekst i 2016 og at prisveksten var den høyeste siden 2008, sier Lien.

Alderspensjoner blir regulert med lønnsvekst fratrukket en faktor på 0,75 prosent. Lav lønnsvekst vil derfor også føre til lavere vekst i utbetalt alderspensjon.

– Antall alderspensjonister har økt fra 664.000 ved utgangen av 2010 til 894.000 ved utgangen av 2016. Dette skyldes både at mange har tatt ut alderspensjon allerede fra 62 år, og at de største etterkrigskullene nå har blitt pensjonister. Selv om veksten fremdeles er høy, ser vi nå at den avtar sammenlignet med de siste årene, sier Lien.

Nav venter nå at antall alderspensjonister vil passere en million i løpet av 2020.

Alderspensjonistene utgjør lavest andel av befolkningen i Oslo, med 15 prosent, mens andelen er høyest i Hedmark, med 26 prosent, og Oppland, med 25 prosent av befolkningen.

Dette er de to fylkene med flest pensjonister som andel av befolkningen over 18 år.

