KrF tror på kommuneenighet i løpet av februar

Forhandlingene mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om kommune- og fylkessammenslåinger drar ut. En løsning var forespeilet allerede denne uken, men de siste signalene er at partene trenger mer tid.

-Vi håper på en snarlig løsning, men det er store reformer som krever både grundighet og størst mulig enighet, skriver KrFs forhandler Geir Toskedal i en tekstmelding til NTB onsdag kveld.

Toskedal sier han tror partene vil kunne presentere en samlet avtale for både kommune – og regionalreform i løpet av februar.

– Alle fire partier er fortsatt i samtaler. Vi har gode og konstruktive møter, men vi er ikke i mål ennå, skriver Frps forhandler og leder i Stortingets kommunalkomité, Helge André Njåstad, i en tekstmelding til NTB.

– Truer med regionreform

KrFs motvilje mot å bruke tvang for å slå sammen kommuner er hovedutfordringen i forhandlingene. Både i stortingsgruppen og blant partiets ordførere er synet svært splittet på spørsmål om tvang. De tre andre borgerlige partiene går derimot inn for tvang i enkelttilfeller. Etter det NRK erfarer skal partene konkret diskutere rundt ti tvangssammenslåinger.

Kommunene Søgne, Haram, Fet, Lindesnes, Hjelmeland, Evenes, Vikna, Leka, Spydeberg, Torsken og Berg er blant kommunene som kan bli tvangssammenslått, ifølge TV-kanalen.

Ifølge NRK kan Frp komme til å trekke sin støtte til en regionreform, dersom KrF nekter å gå med på tvangssammenslåinger av kommuner. Både Frp og Høyre mener egentlig at to forvaltningsnivå – stat og kommune – er nok, men samarbeidspartiene KrF og Venstre nekter å kvitte seg med fylkeskommunene. Kompromisset ble en regionreform som har som mål å redusere dagens 19 fylker til rundt ti regioner.

– Udemokratisk

Senterpartiet (Sp) er svært kritisk til de pågående forhandlingene.

– Da Høyre og Frp kom i regjering i 2013 ble det sagt at forhandlinger om politiske løsninger ville bli flyttet fra lukkede rom og inn i en åpen dialog med Stortinget. Akkurat nå sitter Høyre, Frp, KrF og Venstre bak lukkede dører et eller annet sted og skal bestemme seg for hvilke kommuner og fylker som skal tvangssammenslås. Dette er ikke en åpen og demokratisk prosess, sier Sps kommunalpolitiske talskvinne Heidi Greni til NTB.

Senterpartiet mener at hemmelige forhandlinger foregår, ikke bare på Stortinget, men også med partifeller rundt om i landet.

– Regjeringen må avklare hvilke faglige kriterier de fire partiene arbeider etter når de skal avgjøre hvem som skal slås sammen med tvang. Eller er det slik at tvangssammenslåinger skal avgjøres av politisk hestehandel, spør Greni.Sp har gjort det klart at de vil innvilge skilsmisse til eventuelle tvangssammenslåtte kommuner dersom de kommer i regjering etter valget til høsten.

