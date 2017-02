Kontor for sikkerhetsklarering legges til Moss

Totalt 20 personer skal jobbe på det nye kontoret, skriver NRK.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener dette vil ivareta kompetansen på en bedre måte og at det er en bedre håndtering av ressurser.

Tidligere var det til sammen 42 klareringskontorer, men nå skal det være to: Ett for sivile og ett for forsvarssektoren.

(©NTB)