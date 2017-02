Kantor: Kirken bør drive begravelsesbyrå

Olav Rune Bastrup mener Den norske kirke mer eller mindre har mistet kontrollen over sin egen gravferdspraksis, skriver Vårt Land.– De har latt kommersielle byråer overta regien over det som egentlig er kirkens ansvar å forvalte, sier han. Kantoren mener en privatisering av gravferdene gjenspeiler kulturelle holdninger i samfunnet og har bidratt til flere ikke-religiøse innslag i kristne begravelser. – Private byråer må ta kommersielle hensyn og skal betjene sine kunder. Kirken får i liten grad ta del i planleggingen og kommer inn som siste ledd i en prosess der regien alt er lagt. Forslaget handler ifølge Bastrup om å kunne bruke kirkens kompetanse til å veilede dem som vil ha en kirkelig begravelse. Likevel er det lite som tyder på at kirken i hans egen hjemby vil sette det ut i livet. – Dette er ikke noe vi kommer til å etablere med det første. Vi jobber godt med byråene i dag, og de gjør en hederlig jobb, sier kirkeverge Robert Wright i Kirkelig fellesråd i Oslo. Han synes likevel problemstillingene som tas opp er interessante og sier kirken har et ansvar for å følge med på utviklingen i innhold og utførelse av gravferder.

