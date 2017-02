Jérôme Franck-Sætervoll konstituert direktør i RiksTV 

39-åringen er opprinnelig fra Frankrike, men har bodd i Norge siden 2004. Siviløkonomen har vært i selskapet siden september 2006 og vært direktør for produkt- og forretningsutvikling siden 2011.

– Jeg takker for tilliten fra styret og skal gjøre mitt aller beste for at vi skal nå de mål vi har satt oss i tiden fremover, sier Jérôme Franck-Sætervoll.

– Jérôme har vært sentral i RiksTVs ledelse de siste årene, og styret er trygg på at han er godt kvalifisert til å lede RiksTV inntil selskapet ansetter daglig leder på permanent basis, sier RiksTVs styreleder Kristenn Einarsson.

Christian Birkeland slutter som administrerende direktør for å starte som toppsjef for TV 2 Sumo.

