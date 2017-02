Glatte veier mange steder i landet

Særlig i lavtliggende strøk skaper underkjølt regn og yr krevende forhold på veiene. Politidistrikter i mange fylker melder om kollisjoner og andre trafikale problemer.

– I Nedre Telemark regner det nå mer, og det er speilglatt på veiene. De som ikke har piggdekk, må la bilen stå, skrev politiet i Telemark på Twitter torsdag morgen.

En vei i fylket beskrives som "en skøytebane", flere personer har krasjet og mange trenger bilberging på det glatte føret.

OBS-varselet fra Meteorologisk institutt gjelder fylkene Oppland, Hedmark, Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Men også andre steder i landet er det glatt.I Voss i Hordaland var det en buss som kjørte utfor veien torsdag. Heldigvis var det kun to personer i bussen, og disse framstår begge som uskadde. – Bergingsbil på stedet, bussen vil bli berget i løpet av dagen. Politiet avslutter på stedet. Veien er åpen. "Speilglatt" på stedet, skriver politiet.I Sør-Trøndelag melder politiet at flere trailere står som følge av glatte veier. – Krevende vær og føre for mange – både på to og fire hjul – flere steder. Kjør forsiktig!, oppfordrer Statens vegvesen.

