Frp strides internt om tvangssammenslåing av fylker

Regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF forhandler i disse dager om både en kommunereform og en regionreform. Det er kjent at partene sliter med å komme til enighet om en kommunereform, der KrF er svært skeptisk til å tvangssammenslå kommuner.

Nå er det imidlertid også strid internt i Frps stortingsgruppe om hvorvidt partiet skal støtte tvangssammenslåing av regioner, skriver Dagbladet.På partiets gruppemøte i forrige uke skal et flertall i gruppa ha sagt nei til fylkestvang, ifølge avisen. Saken kan komme opp på ny i et ekstraordinært møte senere i uka eller i neste uke. Regionreformen har vært et betent tema i flere Frp-fylkeslag. Flere Frp-medlemmer er blant annet blitt ekskludert i Møre- og Romsdal på grunn av uenighet om reformen. Det var også grunnlag for bråket som førte til eksklusjoner i Aust-Agder Frp.Leder Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget bekrefter at diskusjonene går innad i partiet, men sier det aldri har vært snakk om at Frp ikke skal forhandle om en regionreform i sammenheng med kommunereformen.– Vi driver nå og forhandler om helheten i begge deler. Så får vi veie for og imot når vi har fått en helhet presentert. Det er viktig for meg å få fram at det nok ikke er aktuelt for oss å være den som eventuelt går fra bordet, sier han.

