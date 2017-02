Færre råkjører i Lærdalstunnelen

Verdens lengste veitunnel fikk strekningsmåling i 2013, skriver Bergens Tidende. To kameraer med nesten ti mils mellomrom registrerer bilistene og regner ut farten, og så kommer forelegget i posten til dem som ikke har holdt 80-grensen gjennom fjellet.Det første året med gjennomsnittsmåling ble det registrert 677 overtredelser. Det resulterte i 212 utstedte forelegg, hvorav 169 ble vedtatt, i tillegg til åtte inndratte førerkort. I fjor var det bare 144 overtredelser, 59 forelegg – 48 av dem ble vedtatt – og to førerkortbeslag. Trafikkoordinator Trond Hatlenes hos politiet i Sogn og Fjordane tror nedgangen skyldes at bilistene har begynt å forstå prinsippet bak målingene. – Det er i hvert fall min antakelse, selv om det ikke er nærmere undersøkt, sier Hatlenes. Og uansett hva nedgangen skyldes, så er den gledelig for politiet. – Vi er godt fornøyd med at farten går ned på prioriterte strekninger.

