Dagbladet: Drapsoffer ble funnet i frossen myr

Politiet i Agder har varslet at de vil be om fire ukers varetektsfengsling for paret, som er siktet for forsettlig drap. De to første ukene vil politiet at de skal sitte i full isolasjon. Fengslingsmøtet holdes i Aust-Agder tingrett i Arendal.Politiet hadde i flere uker forsøkt å komme i kontakt med mannen, som skulle inn og sone en dom denne måneden. For ti uker siden ble Kripos koblet inn i den taktiske etterforskningen, og tirsdag ble mannen funnet nedgravd i en frossen myr ved småbruket der søsteren hans bodde, skriver Dagbladet. Kilder opplyser til VG at mannen skal ha blitt skutt og drept i slutten av november i fjor. Ifølge avisen skal han deretter ha blitt partert før de siktede skal ha gjemt levningene på gårdsbruket i Åmli. Søsteren, som er i 40-årene, og hennes samboer, som er i 30-årene er siktet for drapet, men Fædrelandsvennen, skriver at søsteren ikke var vitne til selve drapshandlingen. – Hun har gitt en detaljert forklaring, og erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Jeg regner med at politiet kommer til å endre siktelsen, sier hennes forsvarer, Ole J. Devold, til Dagbladet. Samboerens advokat har foreløpig ikke villet kommentere saken.

