DNB: Ny handlingsregel betyr lite

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) kunngjorde torsdag at forventet realavkastning av oljefondet skal settes til 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Bruken av olje- og fondsinntekter over tid skal følge realavkastningen, noe som i praksis trolig vil bli oppfattet som en justering av handlingsregelen.

Men den vil ikke få særlig stor betydning, spår Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– I statsbudsjettet for 2017 ble det foreslått å bruke nettopp 3 prosent. Regelen fremstår nå som bedre tilpasset den aktuelle politikken, sier han og viser til at Norges Bank har spådd et underskudd på statsbudsjettet på 3,3 prosent fram mot 2019.

– Nå kan det være grunn til å vente en marginal nedjustering av impulsene fra finanspolitikken i årene fremover. Dette skal i prinsippet tilsi litt lavere rente i den perioden der Norges Bank har anslått økende renter. Utslagene vil likevel være små, sier Aamdal.

