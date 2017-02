Døde av kullosforgiftning i Loddefjord-brann

En foreløpig rapport fra rettsmedisinerne viser at dødsårsaken var kullosforgiftning, skriver Bergensavisen. Ifølge avisen kan det ennå ta tid før etterforskerne får svar på alle prøver som er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser.

Brannen ble meldt klokken 0110 natt til 7. februar. Da nødetatene kom fram, fant røykdykkere 35-åringen livløs inne i leiligheten. Det ble gjort forsøk på gjenoppliving på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Inngangsdøren til kvinnens leiligheten i fjerde etasje sto åpen da brannmannskapene kom fram til stedet. Det er ikke kjent hvorfor døren sto oppe. I løpet av etterforskningen har det kommet fram at kvinnen skal ha skyldt penger og mottatt trusler i form av tekstmelding før hun døde i brannen. Politiet bekrefter overfor NRK at de er kjent med at hun kan ha blitt truet.

– Vi er ikke kjent med noe beløp, men vi har det som en mulighet at hun kan skylde noen penger, ut ifra miljøet hun vanker i, sier politioverbetjent Svein Føllesdal, som leder etterforskningen fra Bergen vest politistasjon.

Bergensavisen skriver at politiet holder alle muligheter åpne i etterforskningen – alt fra at det kan dreie seg om en ulykke til en kriminell handling.

