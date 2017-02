Børsfallet fortsetter i Oslo

Norwegian trekker børsen ned med et fall på 5,9 prosent. Flyselskapet er børsens mest omsatte selskap etter å ha lagt fram nye rekordresultater. Selskapet kan blant annet vise til en omsetningsvekst på 15 prosent til 6,1 milliarder kroner. Ellers faller Yara 1,6 prosent og Norsk Hydro 0,8 prosent.Vinnerne torsdag er Rec Silicon som går opp 8,5 prosent og Norwegian Finans Holding, eierselskapet til Bank Norwegian, som øker 2,1 prosent. På de toneangivende børsene i Europa er bildet blandet. DAX 30 i Frankfurt øker 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris øker 0,1 og FTSE 100 i London faller like mye. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 55,8 dollar på spotmarkedet onsdag formiddag, mens amerikansk lettolje gikk for 53,1 dollar fatet.

