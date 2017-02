Ap: Påfallende at regjeringen endrer kursen nå

– Vi mener det er riktig å justere forventningen til oljefondets avkastning ned til 3 prosent. Men det er påfallende at kursen justeres helt på tampen av regjeringens ansvarsperiode, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier Ap hele regjeringsperioden har vært kritisk til regjeringens pengebruk.

– Den sterke økningen i underskuddet startet umiddelbart etter at Høyre og Frp inntok regjeringskontorene og skjedde før oljeprisen falt, sier Støre.

Det var ventet at Ap under landsmøtet senere i vår ville ta til orde for at handlingsregelen burde justeres ned til 3 prosent.

– Uansett er det all grunn til å advare mot innfasingstakten av oljepenger under dagens regjering. Den øker faren for at det må bli en kraftig oppbremsing i norsk økonomi, sier Støre.

