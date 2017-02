37-åring taus om drap på konas bror i Åmli

Både den 47 år gamle kvinnen og hennes 37 år gamle mann ble i Aust-Agder tingrett torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og to uker i isolasjon. Fengslingen var helt i tråd med politiets begjæring.

Kvinnen nekter straffskyld, mens det ikke er kjent hvordan mannen stiller seg til skyldspørsmålet.

– Verken den siktede mannen eller hans forsvarer ønsker å si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen. Kvinnen erkjente ikke straffskyld. Begge er fortsatt siktet for det samme: drap eller medvirkning til drap på kvinnens bror, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt til NTB.

– Han ønsker å samarbeide med politiet, men politiet ønsker foreløpig å holde alle kortene tett til brystet. Vi lar politiet styre informasjonsflyten, og jeg har ikke noe mer å si, for å si det brutalt og enkelt, sier 37-åringens forsvarer, advokat Øyvind Aakerøy, til NTB.

Leter på hele tomta

Paret ble pågrepet tirsdag etter at Sigmund Olsen ble funnet død på gården deres på Simonstad i Åmli kommune samme dag.I siktelsen har politiet tatt utgangspunkt i at drapet skjedde en gang i november i fjor.

Ifølge flere medier ble Olsen trolig drept på gårdsplassen, men deretter begravet i ei myr et stykke unna det angivelige drapsstedet.

– Dette er et stort og ganske avsidesliggende område. Nå foretar vi kriminaltekniske undersøkelser for å sikre oss så mange spor som mulig. I det legger jeg at vi ser etter ting på hele tomta, sier Bruvoll til NTB.

Kvinnens forsvarer Ole J. Devold sa til Agderposten onsdag at politiet har funnet levninger av avdøde på gården. Avisen har også mottatt opplysninger om at 45-åringen ble skutt. Ifølge VG ble han deretter partert og gravd ned på eiendommen.

– Avdøde er sendt til obduksjon, så vil resultatet av den avklare hva som har skjedd. Dødsårsaken kan vi ikke si noe om før vi har hørt fra rettsmedisinerne, er alt Bruvoll vil si.

Mistenkte noe kriminelt

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til, har kvinnen forklart at hun ikke var til stede da broren ble drept. 45-åringen var ifølge VG tidligere straffedømt flere ganger og skal ha vært en del av et belastet miljø på Sørlandet. Han skulle sonet en fengselsdom i februar for tyveri, brudd på våpenloven og narkotika, men Kriminalomsorgen fikk ikke kontakt med ham.

– Da vi ikke fikk tak i ham, fikk vi mistanke om at han kunne ha vært utsatt for en straffbar handling. Vi har ikke gått ut med en formell savnetmelding, men dette var utgangspunktet for at vi startet etterforskningen, sier Vanja Bruvoll.

Hun opplyser at det på et tidlig tidspunkt var naturlig for politiet å kontakte 45-åringens søster og svoger på gården på Simonstad ettersom paret har en familiær tilknytning til mannen.

– Men da gjorde vi ingen undersøkelser eller etterforskning tilknyttet den plassen, sier Bruvoll.

Kartlegging

37-åringen har ifølge Bruvoll hjulpet politiet med navn på flere vitner. Politiet har ikke opplysninger om at det var flere til stede da drapet ble begått, og det er ikke noe som tyder på at flere vil bli pågrepet.

– Det vi er opptatt av nå, er å kartlegge avdødes bevegelser. Vi ber derfor folk som har kjennskap til ham og hvor han har vært den siste tiden, om tips, sier politiadvokaten.

(©NTB)