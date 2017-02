Tidligere Dagblad-journalist blir redaktør i Se og Hør

Den tidligere Dagblad-journalisten har jobbet i Se og Hør siden 2008. Han har lang erfaring med Norges største kjendismerkevare, både som redaktør og nestkommanderende.

Konserndirektør for Kvinne/tema i Aller Media, Ingrid Skogrand, sier hun er fornøyd med å ha fått Andersen på laget.

– Ulf André har svært solid presse- og redaktørerfaring og kan merkevaren Se og Hør godt. I tillegg har han høyere utdanning innen innovasjon og digital ledelse, noe som gjør ham godt rustet til å møte de endringene dagens medier står i. Ulf er uten tvil rett person til å lede Se og Hør, og jeg er kjempeglad for å ha ham ved roret, sier Skogrand.

I januar i år ble det kjent at Ellen Arnstad slutter som Se og Hør-redaktør. Nå er den nye ledelsen av Se og Hør på plass.

Ingeborg Heldal, som har vært bloggredaktør i Aller Media det siste året, blir nå utviklingsredaktør.

– Heldal får et ekstra ansvar for at vi kontinuerlig produktutvikler både nett og papir. I en krevende hverdag med høy produksjon i alle kanaler blir hun en ressurs for oss alle. Dessuten har hun vært i rampelyset lenge og vil representere Se og Hør på en glimrende måte, sier Ulf André Andersen.

Trond Stensåsen fortsetter som redaktør for bladet, mens Jonas Jørstad fortsetter som redaktør for seoghør.no.

