Stadig flere kjøper hytte på fjellet

Flest solgte hytter finner man i kommunene Trysil, Ringsaker, Krødsherad og Sigdal, mens Flå, Øyer og Sirdal topper statistikken for høyest medianpris, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

– Det har vært en stor økning i antall omsetninger de siste årene, noe som vitner om et sterkt marked for fritidsboliger på fjellet. For landet samlet har det neppe tidligere vært solgt flere fritidsboliger på fjellet enn de siste tolv månedene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Gjennomsnittlig salgstid for fjellhytter har gått ned til 107 dager fra 113 dager i den forrige tolvmånedersperioden. Prisene gikk opp 5,5 prosent, men fortsatt blir fritidsboliger på fjellet solgt til under prisantydning. I snitt gikk fjellhyttene for 0,9 prosent under prisantydningen.

– Selgerne må fremdeles belage seg på å akseptere en pris noe under prisantydningen, noe som er normalt i hyttemarkedet. Det er fortsatt mye å velge i blant fritidsboliger på fjellet, men kjøperne er vesentlig mer aktive enn for bare få år siden, sier Dreyer.

