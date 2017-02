Støre mener regjeringen glemmer nordområdene

I Stortingets spørretime onsdag viste han til at nordområdene var den rødgrønne regjeringens ”strategisk viktigste satsingsområde i utenrikspolitikken”. Slik er det ikke lenger, antydet han.

– I år har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Men jeg finner knapt en referanse til nordområdene i formannskapsprogrammet, sa Støre.

Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i sitt svar at han har en noe annen og mer konkret tilnærming til nordområdepolitikken enn den forrige regjeringen.

– Jeg vil vise fram et aktivt, varmt og pulserende Arktis, gi innbyggerne en god skole og bygge ut en infrastruktur som bygger landsdelen, sa han.

Støre viste også til en fersk rapport fra EU-parlamentet der det slås fast at EU-landene skal jobbe for et internasjonalt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Ap-lederen ville vite hva slags konsekvenser en slik politikk ventes å få for norsk olje- og gassvirksomhet i Norskehavet og Barentshavet.

– Vi frambringer budskapene våre i de rådene der hvor vi deltar, svarte statsråden, som la til at en ny nordområdestrategi er på trappene og kan ventes "i løpet av våren".

