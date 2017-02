Sjeføkonom foreslår å endre mandatet for rentesettingen

Andreassen mener en gradvis mer fleksibel tolkning av det såkalte inflasjonsmålet gjør at mandatet nå er modent for omskriving, sier Andreassen til Dagens Næringsliv.

– Jeg mener at det burde ført til at mandatet for banken endres, sier Andreassen.Han forventer at sentralbanksjef Øystein Olsen kommer innom mandatet for rentesettingen når han torsdag kveld skal holde sin sjuende årstale i Speilsalen i Norges Bank. Ifølge forskriften setter Norges Banks hovedstyre renten med sikte på å sikre en vekst i konsumprisene som over tid holder seg nær 2,5 prosent. Forskriften er imidlertid gradvis blitt mer fleksibel i løpet av de 16 årene som har gått siden den trådte i kraft. Blant annet har Norges Bank åpnet for at inflasjonen i perioder kan avvike fra målet for å kunne ta hensyn til andre forhold, som arbeidsledighet og vekst. Også finansiell stabilitet har de siste årene fått mer plass i vurderingene. – Mandatet bør være bredt. Det bør være et bredere stabilitetsmål som inkluderer realitetene, nemlig at banken tar mange avveininger og at inflasjonen ikke har den overordnede rollen, sier Andreassen.

