Politiet tror rømt fange kan være i Bergen

– Internt i politiet har vi en oppfatning av hvor den etterlyste kanskje oppholder seg. Mannen har omgangskrets i Bergen, så det er naturlig å tro at han er der – uten at jeg kan si noe mer om det, sier lensmann Ove Andersen i Vik til Bergens Tidende.

Natt til tirsdag stjal sannsynligvis fangen en hvit Seat varebil i Vik sentrum og kjørte over Vikafjellet og forbi politisperringer. Han skal også ha stjålet arbeidsklær som hang utenfor en privatbolig i Båtevika mellom Vangsnes og Vik. Tirsdag kveld opplyste politiet at de hadde avsluttet søket etter mannen.

– Det betyr at vi ikke lenger er fysisk ute og leter etter ham, men etterforskningen er i full gang i regi av Vik lensmannskontor, sier operasjonsleder Olaug Holme i Vest politidistrikt.

Ifølge TV 2 ble mannen mandag varetektsfengslet i fire uker, siktet for narkotikalovbrudd. Politiet opplyser at han er av nordafrikansk opprinnelse, mørk i huden, slank og rundt 175 centimeter høy.

20-åringen er tidligere dømt for å ha oppbevart narkotika. I et rettsdokument fremgår det at den etterlyste blir etterforsket i Bergen, mistenkt for å ha utøvd vold mot en ekskjæreste, og at han er blitt tatt med falskt pass.

