Ny brann blusset opp i Rogaland

Flere separate bråtebranner spredte seg sent tirsdag over store områder sør i fylket. Det er kontroll på tre av brannene, men onsdag formiddag blusset en lyngbrann i Holmaholen i Gjesdal kommune opp igjen.

Klokken 19.44 onsdag fikk brannvesenet i Sør-Rogaland opplysninger om at ytterligere en brann hadde blusset opp, ved Homsevatnet på grensen mellom Hå og Bjerkreim.

Ifølge NRKer det fare for at brannen vil spre seg på grunn av økt vind i området. Til Stavanger Aftenblad opplyser imidlertid vaktleder Kjetil Vier i Rogaland brann og Redning IKS at de foreløpig ikke har evakuert noen.

– Dette er også en naturbrann. Det brenner i gress og kratt, sier han til avisen.Foreløpig kontroll i Gjesdal Brannhelikopter fra Sauda, 20 mannskaper fra sivilforsvaret og flere brannfolk kjempet mot brannen i Holmaholen i løpet av onsdagen. De hadde foreløpig kontroll på lyngbrannen før de onsdag kveld kunngjorde at de tok en pause i det aktive slokningsarbeidet som følge av mørket.– Foreløpig er det god kontroll, men vi vet aldri hvordan brannen vil utvikle seg gjennom natten. Det så vi i går, sier Vier til avisen. Videre opplyser han at skogbrannhelikopteret er parkert, men at det vil gjenoppta slokkingen så snart solen står opp torsdag. Ved Fårevatnet i Time kommune lar brannvesenet det brenne ut, opplyste Sør-Vest politidistrikt til NTB onsdag morgen. To andre branner i Gjesdal og Hå er slukket. Brannforbud Brannene har ikke truet mennesker eller bebyggelse, men Brannvesenet opplyser via Twitter at brannsjefen har lagt ned totalforbud mot bruk av åpen ild i ti kommuner som følge av bråtebrannene. – Totalforbudet gjelder bruk av all ild i eller i nærheten av skog og mark, også på grillinnretninger som er tilrettelagt av kommunene. Mange skog-, kratt- og gressbranner skyldes uvettig oppførsel med ild i naturen. Disse kan få alvorlige konsekvenser. Derfor legger vi nå ned forbud mot bruk av ild utendørs, sier seksjonsleder Rune Einar Håland i forebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS til NRK.

