Mann må i fengsel for spredning av nakenbilder

Mannen utga seg også for å være kvinnen på sosiale medier og sendte nakenbilder i hennes navn. I tillegg til fengselsstraff må han betale 50.000 kroner i erstatning til sin tidligere kjæreste.

Etter at kvinnen anmeldte forholdet våren 2015, ble det blant annet gjort beslag av en datamaskin hos mannen. Etter å ha blitt konfrontert med funnene på denne, erkjente han å ha lagt ut bilder på flere nettsteder.

Det er lite rettspraksis på området, og politiadvokat Brage Lyse i Sør-Vest politidistrikt er tilfreds med at retten var enig i påstanden om fengselsstraff og erstatning.

– Vi ser at spredning av blant annet nakenbilder er et økende problem, og denne prinsipielle dommen viser at det kan få alvorlige konsekvenser, sier han.

