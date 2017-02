Kronprinsparet varmt mottatt av asylsøkere på Torshov 

Under besøket fikk kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit en grundig omvisning av beboerne, de fikk smake eritreisk kaffe og ta del i noen av aktivitetene på mottaket.

Kronprinsparet fikk dermed møte noen av de mange enkeltmenneskene som skjuler seg bak tall og statistikker over asylankomster til Norge.

– Det er sterkt. Hver enkelt person her har en dramatisk historie bak seg før de kom hit til dette transittmottaket. Her er de bare i noen uker eller måneder før de skal videre. Det er en utfordrende livsfase de er i, og det gjør inntrykk, sier kronprins Haakon til NTB.

– Tilrettelegge

To av beboerne, Zerihun Wabie Gebremedhin og Efrata Kahsu fra Eritrea, hadde ansvaret for å følge kronprinsparet rundt under besøket.De to har bare vært i Norge i tre uker.

– Det er fantastisk stort å få møte kronprinsparet, sier Gebremedhin til NTB.

Kronprinsparet var imponert over det de fikk se under visitten.

– At mottaket fokuserer så mye på det de kan ta med seg videre, tror jeg er utrolig viktig. Den trygghet og respekt de blir møtt med, gjør mye. Det er viktig at de blir ønsket velkommen til Norge uavhengig av status, sier kronprinsessen.

– De har en filosofi her hvor de sier at det ikke handler om å hjelpe, men om å tilrettelegge, slik at hvert enkelt menneske blir sett med de ressursene han eller hun har. Det har de veldig god erfaring med her, legger kronprinsen til.

– De ser at det er en tilnærming som fungerer godt både for dem som kommer til å forbli i Norge, og for dem som skal videre andre steder.

– Betyr enormt mye

Asyl- og innvandringspolitikk er et betent politisk område, men kronprinsparet understreker at det er viktig å lære mer også om denne delen av det norske samfunnet.

Det er Norsk Folkehjelp som driver mottaket på Torshov.

– At kronprinsparet velger å besøke vårt transittmottak, betyr enormt mye for våre beboere. Det er noe med å kunne presentere seg og situasjonen slik den egentlig er, sier mottaksleder Iris Hadziosmanovic til NTB.

Da kronprinsparet var på besøk, var det beboere fra Eritrea, Syria og Irak på mottaket.

– Det er mye synsing og politikk når man prater om asylmottak, og bildet man får presentert, er sjelden sannheten. Dette er veldig hyggelige mennesker med veldig mange ressurser og stor vilje til å delta fra dag én, sier mottakslederen.

– Derfor er det så viktig å få slike besøk – for å kunne vise oss fram litt og de fantastiske menneskene som faktisk bor her, sier hun.

(©NTB)