Helse Møre og Romsdal siktet i Sebastian-saken

Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.

Politimesteren i Møre og Romsdal har sendt saken til statsadvokaten, som avgjør om det skal tas ut tiltale.

– Vi har mottatt siktelsen fra politiet i denne alvorlige saken, og avventer videre oppfølging fra statsadvokaten. Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.

Foretaksstraff

Siktelsen kommer etter at Statens helsetilsyn ved slutten av fjoråret konkluderte med at den ti måneder gamle gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp verken fra HMR, legevakten eller Rikshospitalet ved flere tilfeller før han døde i 2015.

– Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale foretaksstraff mot HMR. Statens helsetilsyn har blant annet lagt vekt på at foretaket ved valg av en slik organisasjonsmodell skulle hatt større oppmerksomhet rundt det helhetlige risikobildet, skrev tilsynet den gang.Lokalsykehuset i Kristiansund fikk blant annet kritikk for at de hadde helgestengt ved barneavdelingen. Som følge av at det var helgestengt var det behov for gode rutiner rundt transport av akutt syke barn til Ålesund sykehus, mente Helsetilsynet. HMR gjenåpnet delvis barneavdelingen på Kristiansund sykehus like etter den alvorlige hendelsen. Omkom på vei til Ålesund Ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde 22. februar 2015. Han bledårlig før en helg. Moren hadde tatt ham med til legevakt i Kristiansund både fredag kveld og natt til søndag, men de ble sendt hjem igjen i stedet for å bli transportert til sykehus i Ålesund. Da de kom til legevakta for tredje gang, om formiddagen søndag, var tilstanden til gutten forverret og han ble lagt inn ved Kristiansund sykehus i påvente av luftambulansetransport til Ålesund. På grunn av dårlig vær kunne ikke luftambulansen komme, men etter hvert ble et redningshelikopter sendt. Rett etter at helikopteret tok av fra Kristiansund, ble tilstanden så kritisk for gutten at helikopteret måtte snu. Det ble utført førstehjelp, men livet til det lille barnet sto ikke til å redde. På styremøtet til Helse Møre og Romsdal i slutten av januar ba Remme foreldrene om unnskyldning etter den knusende rapporten fra Statens helsetilsyn. – HMR har tidligere vært i kontakt med foreldrene og ønsker på nytt å invitere dem til en gjennomgang av saken og vil beklage at foretaket ikke ga Sebastian den oppfølgingen han skulle hatt, skriver saksbehandlerne, toppsjef Espen Remme og fagdirektør Odd Veddeng i forkant av styremøtet i HMR i januar. Glade for siktelsen Guttens foreldre sier i en uttalelse til NRK at de er glad for siktelsen: "Vi syns det er bra at de blir stilt til ansvar og nå kan jobbe for å bedre helsetilbudet og pasientsikkerheten til de små også. Det er en ufattelig vond sak og det har vært en stor påkjenning for oss de to siste årene. Alle de som har jobbet med saken til Sebastian har brukt mye tid og har gjort en grundig jobb. Det gjør at sannheten er kommet fram og at gutten vår har fått litt rettferdighet."