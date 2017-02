Fripoliseselskap får ikke utsatt frist for kapitalkrav

Fra januar i fjor ble det innført nye kapitalkrav for forsikringsselskaper. Fripoliseselskapet Silver har fått fristen utsatt to ganger allerede, men får nå avslag av hensyn til kundene, opplyser Regjeringen. De øvrige norske livsforsikringsforetakene oppfyller kravene.

Silver opplyser i en pressemelding at "statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning. Samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30–40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid".

– Den norske stat påfører med åpne øyne flere tusen norske pensjonister store og umiddelbare tap hvis den setter Silver under administrasjon. Selv om eiernes kapital trolig vil gå tapt i en slik situasjon, vil vi kjempe for at Silvers kunder ikke skal rammes av en helt unødvendig og uforståelig statlig regulering og overtakelse, sier styreleder i Silver Pensjonsforsikring, Stig Grimsgaard Andersen.Finansdepartementet opplyser at de har strukket seg så langt de kunne og gitt selskapet utsettelser for at de skulle komme opp med en løsning. – Det har de dessverre ikke klart. Det er stor sannsynlighet for at Silver ikke har penger nok til å betale ut pensjoner i fremtiden. Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister, mens de som i dag er pensjonister får full pott. Av hensyn til likebehandling av kundene må vi derfor avslå søknaden., sier settestatsråd Sylvi Listhaug (Frp).

