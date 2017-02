Forbud mot brenning etter flere lyngbranner i Rogaland

Flere separate bråtebranner spredte seg sent tirsdag over store områder sør i fylket. Det er kontroll på alle brannene, men to steder brenner det fortsatt onsdag morgen.

Ved Fårevatnet i Time kommune og ved Holmaholen i Gjesdal kommune lar brannvesenet det brenne ut, opplyser Sør-Vest politidistrikt til NTB. To andre branner i Gjesdal og Hå er slukket.

Rogaland brann og redning opplyser via Twitter at brannsjefen har lagt ned totalforbud mot brenning i ti kommuner som følge av bråtebrannene.

Brannene har ikke truet verken mennesker eller bebyggelse. Ifølge NRK slukker brannene av seg selv på grunn av frost i bakken.

(©NTB)