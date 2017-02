Flere selskaper bidro til børsfall onsdag

Av de ti mest omsatte selskapene var det bare DNB (+0,63) og Yara International (+1,19) som avsluttet dagen i pluss.

De øvrige åtte selskapene på denne listen endte alle med røde tall. Marine Harvest var mest omsatt og avsluttet med en nedgang på 4,87 prosent – selv om selskapet la fram rekordresultater onsdag. Konkurrenten Salmar falt 5,31 prosent, mens Statoil (-1,21), Norsk Hydro (-1,43), Telenor (-0,53), Orkla (-0,91) og Norwegian Finans Holding (-5,50) også var på topp-ti-listen.

Også nedover på listen over de mest omsatte selskapene på børsen var det for det meste røde tall, med noen få unntak.

På de toneangivende børsene i Europa var det kun positive tall. DAX 30 i Frankfurt økte 0,27 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London steg 0,68 og 0,50 prosent.

Et fat nordsjøolje gikk for 55,7 dollar på spotmarkedet onsdag ettermiddag, mens amerikansk lettolje gikk for 53,29 dollar fatet.

(©NTB)