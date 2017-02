Deler av Kulturrådet flyttes til Bodø

– Den politiske beslutningen om å flytte museumsfaglige oppgaver til Bodø kom brått. Dette berører mange medarbeidere direkte, sier Danielsen.Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kunngjorde beslutningen da hun onsdag besøkte Bodø.Det er Kulturrådets nasjonale oppgaver på museumsfeltet, ett av ti fagområder, som skal flyttes. – Flyttingen er et ledd i regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet. Dette kan både bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet, sier Hellelandi en pressemelding. Styrke kulturlivet Hun mener flyttingen vil bidra til å styrke kulturlivet i Nordland. Norsk kulturråd har en rekke oppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og rådgiving på museumsfeltet. – Museumssektoren kjennetegnes ved å ha en desentralisert struktur, og i det perspektivet er det naturlig at de statlige oppgavene knyttet til nettopp dette feltet, flyttes ut av hovedstaden, sier Helleland. Ifølge Danielsen harKulturrådet denne uka fått utvidet sitt mandat til å etablere kontorer både i Trondheim og i Bodø. – Vi skal sørge for at Kulturrådets nasjonale oppdrag og tilstedeværelse styrkes gjennom dette, sier hun. Helhetlig plan Flyttingen av Kulturrådet er trolig de første av flere hundre statlige arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo. Aftenposten skrev tirsdag at regjeringen fredag skal legge fram en helhetlig plan om utflytting. Ingen kilder ønsker å røpe det konkrete antallet overfor avisa, men det kan være snakk om mange hundre. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ville onsdag ikke bekrefte noen av opplysningene overfor NTB. Ifølge Adresseavisen kommer planene på bordet torsdag formiddag. Men regjeringspartiene og Venstre har allerede bekreftet at store deler av landbruksforvaltningen kan bli sendt til Trøndelag og Steinkjer. – En utredning skal stå klar 1. juli, men de politiske føringene som er lagt, er svært sterke for Trøndelag, sier stortingspolitikerne Frank Jenssen (H) og André Skjelstad (Venstre) til avisa.Flyttingen kan ramme 194 ansatte i Landbruksdirektoratet i Oslo. Reagerer Jan Bøhler i Arbeiderpartiet reagerer kraftig på opplysningene. – Det er ikke bare feil, det er også urettferdig mot hundrevis av ansatte som har gjort en god jobb for statlige etater i Oslo, sier han til Aftenposten. – Nå må de velge mellom å rive opp familiens røtter og flytte etter jobben, eller å finne seg en ny jobb. Det er takken. De blir ofre for en hestehandel som skal gi Venstre et fikenblad av distriktspolitikk, slår Bøhler fast.– Deler av Oslo har like høy arbeidsløshet som oljekriserammede Stavanger, mens både Tromsø og Trondheim har minst like mange statlige arbeidsplasser som Oslo i forhold til folketallet, påpeker Ap-politikeren.Kompromiss Flytteplanene er en direkte konsekvens av et kompromiss mellom Venstre og regjeringspartiene fra i fjor vår. Da støttet Venstre en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige jobber ut av Oslo.De ansatte i de virksomhetene som blir berørt, vil trolig bli orientert på allmøter denne uka før flyttingen blir kjent i offentligheten.