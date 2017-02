Dagbladet: Oslo kommune visste at loven ville bli brutt før Veireno tok over søppelhentingen

I møtereferater mellom Oslo kommune og Veireno kommer det fram atVeireno og Oslo kommune var klar over at søppelhentingen trolig ikke kunne løses på lovlig vis med den planlagte bemanningen, uten dispensasjon, skriver Dagbladet.

Referatene viser at kommunen, i flere måneder før Veireno tok over søppelhåndteringen, satt på nok kunnskap til å ta grep som kunne sørget for at søppelkrisen og de påfølgende lovbruddene kunne vært unngått. Nylig ble det kjent at renovasjonsselskapet Veireno har brutt arbeidsmiljøloven over 2.000 ganger fordi de ansatte jobber for lange dager og ikke får nok hvile.Daglig leder i Veireno, Jonny Enger, sier behovet for utvidet bruk av overtid skyldes vanlige innkjøringsproblemer under et slikt omfattende oppdrag, og ikke at stipulert produksjon per ansatt er utvidet fra normal drift. Renovasjonsetaten i kommunen har ikke svart på Dagbladets spørsmål om saken.Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), sier hun ikke ble orientert om at Veireno før oppstart anså det som nødvendig å søke om dispensasjon til bruk av utvidet overtid. – Vurderingen fra Renovasjonsetaten om at det ikke var nødvendig å orientere byrådsavdelingen om dette er noe som etter mitt syn definitivt bør være en del av den eksterne evalueringen av avfallshåndteringen som er igangsatt, sier Berg til Dagbladet. Hun sier Arbeidstilsynet innvilget en slik dispensasjon fra desember. .

