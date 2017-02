Brann i boligblokk raskt slukket

Politiet fikk melding om brann i blokken klokken 6.10 onsdag morgen og rykket ut sammen med de øvrige nødetatene.

Ifølge brannvesenet var det kraftig røykutvikling på stedet, og de evakuerte enkelte beboere fra blokken.

–De som var i den aktuelle leiligheten, ble heist ut av brannvesenet. En av dem er kjørt til sykehus, men jeg vet ikke noe om skadeomfanget, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier brannvesenet har bekreftet at leiligheten som brenner, er tømt for folk. Like etter 6.30 opplyser brannvesenet at brannen er slukket.

