Børsen åpnet med fall

Blant de mest omsatte selskapene på hovedindeksen er det stort sett røde tall. Det eneste unntaket er DNB, som øker med 0,9 prosent.

Marine Harvest sliter, selv om selskapet la fram rekordresultater onsdag. Selskapet er mest omsatt og faller 3 prosent. Konkurrenten Salmar faller 5,3 prosent, mens XXL faller 0,9 prosent. Statoil er nest mest omsatt, men står i praksis på stedet hvil med et fall på 0,1 prosent siden sluttkursen tirsdag.

På de toneangivende børsene i Europa er det positive tall. DAX 30 i Frankfurt øker en halv prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London begge er opp 0,4 prosent,

Et fat nordsjøolje gikk for 55,7 dollar på spotmarkedet onsdag formiddag, noe mindre enn dagen før, mens amerikansk lettolje gikk for 52,8 dollar fatet.

