Åmli-drapet etterforskes med full styrke

Politiet i Agder opplyste på en pressekonferanse at de fant avdøde i Åmli kommune tirsdag. Han er i midten av 40-årene og skal være kvinnens bror. Politiet forsøkte først å få tak i ham i forbindelse med en annen sak, men lyktes ikke. De innledet derfor undersøkelser ut fra at han var savnet.

Senere tirsdag pågrep politiet mannen i slutten av 30-årene og kvinnen i slutten av 40-årene som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap. De fremstilles for varetektsfengsling i Aust-Agder tingrett i Arendal torsdag formiddag. Avhørene av de to fortsetter utover onsdag.

– Det ligger an til at vi vil begjære fire ukers varetekt med strenge restriksjoner. Om det blir brev- og besøksforbud eller kontroll og isolasjon blir vurdert fortløpende, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt til NTB onsdag ettermiddag.ObduksjonPolitistasjonssjef Jan Sverre Krogstad i Arendal sier det er funn på åstedet som gjør at de tror de står overfor et drap. Avdøde, som er kjent av politiet fra tidligere, er sendt til obduksjon, og politiet venter å få bekreftet identiteten i løpet av kort tid.Politiet vil ikke si noe om hva slags funn de har gjort eller om avdøde bar preg av å ha vært død lenge, men Kripos er kontaktet og vil bistå med kriminalteknikere og i den øvrige etterforskningen. Kilder opplyser til VG at mannen skal ha blitt skutt og drept i slutten av november i fjor. Ifølge avisen skal han deretter ha blitt partert før de siktede skal ha gjemt levningene på gårdsbruket i Åmli. – Som vi har sagt tidligere og gjentatt i dag, ønsker vi av hensyn til etterforskningen ikke å gå ut med noe om det. Han er sendt til obduksjon, og vi venter på resultatene fra den, sier Bruvoll.Politiet ønsket tips fra høsten 2016 og fram til nå om alt som kan være relevant i saken.Samboerpar Flere medier skriver at de siktede er et samboerpar. Politiet opplyser at alle de involverte er etnisk norske med tilhørighet i Aust-Agder og at de nå vil foreta sine undersøkelser i Åmli kommune. – Slik etterforskningen står nå, har vi ikke noen ytterligere pågripelser i saken, men etterforskningen utvikler seg hele tiden, så vi vurdere dette fortløpende, sier Bruvoll.De siktede satt i avhør onsdag. Kvinnens forsvarer, advokat Ole Devold, sier til VG at hans klient har vært avhørt siden tirsdag. – Hun er siktet for forsettlig drap, men erkjenner ikke skyld for dette. Så får vi se om siktelsen endrer seg etter hvert, sier han og legger til at det ikke var hun som meldte broren savnet. Den siktede mannens forsvarer, advokat Øyvind Aakerøy, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken eller si noe om hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.Tidligere straffedømt Politiet har vært på åstedet i Åmli siden tirsdag og har etterforsket det som begynte som en savnet-sak i flere uker. De fortsetter med tekniske undersøkelser på åstedet, der de får bistand fra Kripos. Inntil videre er det innført flyforbud i området i Simonstad i Åmli der de kriminaltekniske undersøkelsene foregår.På det lille, avsidesliggende gårdsbruket er det satt opp et stort, oransje telt på gårdsplassen. Onsdag sto det mange sivile politibiler der, og hele området er sperret av. Den drepte mannen var ifølge VG tidligere straffedømt flere ganger og skal ha vært en del av et belastet miljø på Sørlandet. Han skulle vært inne for å sone i fengsel denne måneden etter en dom i fjor for tyveri, brudd på våpenloven og narkotika, men Kriminalomsorgen fikk ikke kontakt med ham.Søsterens samboer er også tidligere straffedømt, skriver avisen.