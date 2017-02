Unge har 235 millioner i inkassogjeld

Tallene kommer fra Kredinor, og de bekymrer prosjektleder Tamar Thorud i Barnas Jurist, melder NRK. Organisasjonen gir gratis rettshjelp til unge under 25 år.

– Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre. Vi ser et klart behov for å legge til rette for at folk får bedre økonomiforståelse og gode betalingsvaner i ung alder, sier Thorud. Han forteller fristelsene er mange og kjøpepresset stort, og ofte oppstår betalingsproblemene når forbruksgjeld kommer ut av kontroll.

– Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer.

Markedssjef Ingjerd Thurmer i Kredinor sier utviklingen har gått feil vei siden 2014 og at hver person som har inkassogjeld, i snitt har 2,6 saker mot seg.

– Av erfaring vet vi at jo mer en person skylder, jo vanskeligere er det å betale tilbake, forklarer hun.

