Sykehusene tvinges til å ta imot kontanter

I januar gikk Forbrukerrådet ut mot sykehus som nekter å ta imot kontanter i skrankene. Pasienter som ønsker å betale slik, klagde til Forbrukerrådet da de i stedet fikk med seg en faktura med et høyt fakturagebyr.

I et svarbrev til Forbrukerrådet fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, KS og landets fylkeskommuner.

– Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp, plikter å ta imot kontanter ved betaling, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.

Hun trekker fram at praksisen framstår som svært urimelig for pasientene som tvinges til å betale fakturagebyr fordi de ikke får betalt på annen måte.

– Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester. Også visse grupper eldre pasienter rammes, samt asylsøkere som ikke får opprettet egen nettbankbasert betalingsordning. Det er bra departementet nå tar grep om situasjonen, sier fagdirektøren.

(©NTB)