Selskaper må i retten etter dødsfall på arbeidsplass i Arendal

Det er satt av tre dager til rettssaken som starter i Aust-Agder tingrett i Arendal 14. mars.

I retten blir det lagt ned påstand om at både entreprenørselskapet Lindland Maskin og Aust-Agder Jernmalmgruber må betale til sammen 1,1 millioner kroner i bot, melder NRK.

Ulykken skjedde 24. mars 2014 da en 30 år gammel polsk arbeider kjørte en dumper opp på en etablert fylling på 32 meters høyde. Han rygget ut mot kanten for å tippe massen, men dumperen veltet bakover og braste ned skråningen. Etter å ha rullet rundt, landet den på hjulene i bunnen av fyllingen. 30-åringen ble kastet ut av førerhuset og døde på stedet.

Agder-politiet mener arbeidsgiveren i forkant ikke hadde sørget for sikring av tippen med fysisk sperring eller andre innretninger for å hindre utforkjøring. Politiet mener arbeidsgiveren heller ikke kan dokumentere at arbeideren hadde tilstrekkelig opplæring i bruk av dumperen.

Arbeidstilsynet gjennomførte et ulykkestilsyn dagen etter ulykken, og påpekte flere brudd på arbeidsmiljøloven.

