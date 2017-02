Politiet har kontroll på flere personer etter trussel i Moss

Aksjonen ble igangsatt tirsdag ettermiddag etter at kommunen mottok en telefon fra en mann som forklarte at han kom til å skade mennesker inne på senteret.

Kommunen tok kontakt med politiet som bevæpnet seg og rykket ut til senteret der de iverksatte vakthold og ba publikum holde seg unna.

– Politiet er bevæpnet, men de anser ikke trusselen mer alvorlig enn at folk kontrolleres på vei inn og ut av senteret, noe som blir gjort for at det skal være trygt å handle, sa innsatsleder Arne Hermansen til Moss Avis.

Politiet opplyser at de har kontroll på navngitte personer. De vet foreløpig ikke hvem mannen som ringte inn trusselen er, men de har et sporbart telefonnummer som de sjekker.

Ifølge politiet i Østfold tyder etterforskningen på at telefonsamtalen er ringt inn fra utlandet. Politiet anser det derfor som lite sannsynlig at den som ringte inn, befinner seg i Norge. Vedkommende snakket imidlertid norsk.

– Vi jobber med å identifisere aktuelle trusselkandidater, opplyser politiet.

En ansatt ved senteret sier til avisen at politiet står utenfor. I 15-tiden hadde det ifølge vedkommende ikke kommet noen meldinger over høyttaleranlegget.

Etter det VG kjenner til, er det også politi utenfor rådhuset i Moss.