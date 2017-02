Omsetningsrekord for elektronikkbransjen

I alt handlet nordmenn mobiler, TV-er og ikke minst dab-radioer og smartklokker for 33,2 milliarder kroner i 2016, om lag 300 millioner kroner mer enn året før. Omsetningen av forbrukerelektronikk økte med totalt 2,8 prosent, viser nye tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen.

For første gang har salget av mobiltelefoner og nettbrett samlet passert 10 milliarder kroner.

Velger dyrere

– Årsaken til veksten er at nordmenn kjøper dyrere og mer avanserte produkter. Men spillkonsoller, tilbehør og stasjonære PC-er er ikke med i tallene, sier direktør Jan Røsholm.

Salget av dab-radioer økte med drøyt 30 prosent i forkant av at de nasjonale kanalene forlater FM-nettet, mens salget av smartklokker virkelig har tatt av og steg med hele 33 prosent.

– Smartutstyr er veldig populære produkter i det norske markedet. Noe av årsaken er at også sportsbransjen har kastet seg på dette, sier kommunikasjonssjef Marte Ottemo i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Salget av mobiltelefoner har økt med 8 prosent. Nordmenn velger også stadig dyrere modeller, men beholder dem lengre, viser tallene.

Nettbrett og kamera stuper

Derimot har salget av nettbrett stupt med drøyt 18 prosent, mens salget av DVD-spillere har falt med hele 40 prosent.

Også TV-salget har falt noe, men veies opp av at vi velger dyrere modeller med større skjermer. Skjermer på over 55 tommer har nå over 40 prosent av markedet.

Samtidig har nordmenn blitt storforbrukere av strømmetjenester. En av to abonnerer på en eller flere av disse. Her er Netflix desidert størst med 44 prosent, mens HBO er i rask vekst.

Også dyre hodetelefoner blir mer populært. Verdien av salget økte i fjor med drøyt 700 millioner kroner.

Derimot er salget av stillkameraer, både kompakte og speilrefleks, i fritt fall med henholdsvis 54 og 36 prosent nedgang i antall solgte produkter. Også salget av videokameraer har falt med 16 prosent.

– Mobilmarkedet og actionkameraer har tatt det nederste segmentet av dette markedet, sier Røsholm.

Mindre juice, mer vaffel

Nordmenn har også gått lei av å ha egen juicepresse, den store salgsvinneren i 2015. I fjor stupte derimot salget med 60 prosent.

Også salget av kaffemaskiner har falt med drøyt 13 prosent.

– Men dette veies opp av at det selges flere av de dyrere merkene, sier Røsholm.

Det samme gjelder salget av store hvitevarer og kjøkkenprodukter. Unntaket er vaffeljern, der salget har økt med 9 prosent.

– Nordmenn er glad i vafler. Og jernene vi kjøper har blitt 40 prosent dyrere, konstaterer Røsholm.

Skjegg og tannpuss

Den nye skjeggmoten avspeiles også i elektronikksalget.

– Skjeggmoten har ført til nedgang i salg av barbermaskiner, mens salget av skjeggtrimmere har økt, sier Røsholm.

Nordmenn har også blitt langt mer opptatt av renere tenner, og salget av elektroniske tannbørster har økt med bortimot 40 prosent.

Kanskje har det litt med latskap å gjøre, noe også salget av robotstøvsugere kan tyde på. Slike selvgående støvsugere utgjør nå 5,5 prosent av det totale støvsugersalget, mer enn en dobling fra i fjor.

