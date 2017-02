Nye gjødselregler kan gi mer transport, tror bønder

Landbruksdepartementet er i ferd med å gå gjennom reglene, og målet er å utnytte næringsstoffene i gjødselen bedre, skriver Nationen. Noe av det som skal vurderes, er kravet til spredningsareal, noe som kan gi store utslag i områder med mye husdyr.

– Den største frykten er at reglene for spredning på beite blir strengere. Vi får håpe og tro at de som jobber med saken, er faglig dyktige og opptatt av landbrukets vel, sier melkebonde Marit Epletveit, som leder Gjesdal bondelag og er innstilt som ny fylkesleder i Rogaland.

Fosformengden i gjødselen øker i takt med at melkeproduksjonen per ku øker. Dermed kan det komme krav om å spre gjødselen utover et større areal.

– Dersom kravene blir strengere, tror jeg følgene blir lengre frakt av husdyrgjødsel. Det vil ikke være bra for miljøet, sier Epletveit. Hun tror også det kan føre til at det blir brukt mer kunstgjødsel for å holde avlingene oppe.

