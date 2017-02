Norske velgere mener surrogati bør tillates

Undersøkelsen, som er gjort for Aftenposten, viser at 54 prosent mener det bør være tillatt å få barn i Norge ved hjelp av surrogati. Den viser også at velgerne er mer positive til surrogati enn partiene de stemmer på. Per i dag er det bare Venstre og Fremskrittspartiet på Stortinget som åpner for surrogati, mens de øvrige partiene vil beholde dagens forbud.

I undersøkelsen er det flertall for å tillate surrogati blant velgerne i alle partier bortsett fra Kristelig Folkeparti (KrF) og Rødt. I KrF er det et overveldende flertall som er imot surrogati, mens velgerne som er mest positive tilhører Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Høyre.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, sier undersøkelsen viser hvor fremoverlent den norske befolkningen er i de biotekniske spørsmålene.

– Men det er bra vi har partier og politikere som gjør seg opp en mening om disse viktige spørsmålene uavhengig av hva meningsmålingene viser, sier Micaelsen.

(©NTB)