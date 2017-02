Markedsføringen av forbrukslån strammes inn

Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening (FinFo) opplyser tirsdag at medlemmene i de to foreningene er blitt enige om bransjenormen for markedsføring av forbrukslån og kreditt.

Normen stiller strengere krav til markedsføring av forbrukslån og kreditt enn den gjeldende lovgivningen.

– Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig. Dette er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet en bransjenorm som på noen punkter er strengere og mer konkret enn lovverket, og som vil gjelde som en minimumsstandard for alle medlemmene i de to foreningene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

