Mann ringte inn trusler til Norge fra fengsel i Litauen

Politiet i Moss sporet opp mannen via mobilnummeret hans. Mannen sitter fengslet i Litauen, der han ringte fra. Han skal også ha ringt inn flere trusler rettet mot andre norske byer tirsdag, deriblant Oslo, skriver Moss Avis.

I 16-tiden tirsdag avsluttet politiet vaktholdet ved tre kjøpesentre i Østfold og rådhuset i Moss. De opplyste da at situasjonen var avklart.

Politiet bevæpnet seg og rykket ut til Mosseporten Storsenter, Moss Amfi, Rygge Storsenter og Moss rådhus. I tillegg hadde de politipatruljer ute.

Satte krisestab

Trusselen ble ringt inn til Moss kommune som satte krisestab. Aksjonen ble igangsatt tirsdag ettermiddag etter at kommunen mottok en telefon fra mannen som sa han kom til å skade mennesker inne på senteret.

Kommunen tok kontakt med politiet som bevæpnet seg og rykket ut. De iverksatte vakthold og ba publikum holde seg unna.

– Bakgrunnen for aksjonen var konkrete trusler mot senteret ved Mosseporten der den som fremsatte truslene skulle skade folk. Vi kontrollerte publikum som var på vei inn i senteret og gikk gjennom bygget. I tillegg hadde vi bevæpnet politi på plass flere andre steder, sier innsatsleder Arne Hermansen i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet fikk etter hvert kontakt med dem mannen truet og forsikret seg om at de var i trygghet. Alle er sjekket ut av saken.

Telefon fra utlandet

Mannen ringte inn to ganger. I den første samtalen sa han at han bodde i nærheten og ville dukke opp på Mosseporten storsenter. De navngitte personene har ingen tilknytning til senteret.

– Tidlig i aksjonen fikk vi beskjed om at det ble ringt in fra et utenlandsk telefonnummer. Vi fikk etter hvert bekreftet at det var ringt inn til Norge fra utlandet. Sammenholdt med opplysninger fant vi da ut at det ikke lenger var fare for noe og avblåste aksjonen, sier Hermansen.

Den videre etterforskningen foretas ved Moss politistasjon.